Πώς να προετοιμαστείς σωστά για να τρέξεις 5 χλμ.

Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, στις 13 – 15 Οκτωβρίου, το μεγάλο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, το «Navarino Challenge» ανοίγει τις πόρτες του για 5η χρονιά και υποδέχεται εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες από όλον τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα μοναδικό αθλητικό τριήμερο που συνδυάζει την ενασχόληση με 17 αθλητικές δραστηριότητες, σε ένα φυσικό περιβάλλον απίστευτου κάλλους με τη διαμονή στον πλέον ονειρικό τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, τη μοναδική Costa Navarino!



Μία από τις πολλές αθλητικές δραστηριότητες είναι η διαδρομή των 5 χλμ. Πρόκειται για τη μικρότερη διαδρομή της διοργάνωσης, η οποία είναι αρκετά εύκολη και «φιλική» με μικρές υψομετρικές διαφορές και κινείται περίπου κατά 90% σε χωματόδρομο και 10% σε δρόμους με άσφαλτο.



Όσοι έχετε σκοπό να συμμετάσχετε στο «Navarino Challenge 2017» και να πάρετε μέρος στη διαδρομή των 5χλμ. δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τις συμβουλές του φημισμένου δρομέα Κωνσταντίνου Καρνάζη ώστε να προετοιμαστείτε σωστά και να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις του αγώνα.



Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν πως ο Κωνσταντίνος Καρναζής έχει ανακηρυχθεί ως «ο πιο διάσημος υπερμαραθωνδρόμος στον κόσμου», είναι συγγραφέας του best-seller “Ultramarathon Man: Confessions of an All Night Runner” και σύμφωνα με το περιοδικό TIME «Ένας από τους 100 Ανθρώπους με τη Μεγαλύτερη Επιρροή στον Κόσμο».

Ο ελληνοαμερικανός υπεραθλητής έχει σημειώσει πολλά απίστευτα ρεκόρ στην καριέρα του και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζεται για να είσαι έτοιμος πριν από ένα μεγάλο αγώνα.



Ως πρεσβευτής του «Navarino Challenge» στοχεύει στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συμμετεχόντων αθλητών όσον αφορά τη σωστή προπόνηση και διατροφή ώστε να μην καταπονείται αναίτια ο οργανισμός.



Γι’ αυτό και μας παραχώρησε τις κατάλληλες συμβουλές για ένα πρόγραμμα προπόνησης 10 εβδομάδων με πολύ ενδιαφέροντα σημεία για την προπόνηση, τη διατροφή, την ενυδάτωση και όλη την προετοιμασία – εσείς πιάστε το από εκεί που νομίζετε.



Το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε εμείς είναι καλή ανάγνωση και καλή επιτυχία!



Περισσότερες πληροφορίες: navarinochallenge.com