5 αθλητικές ιστορίες με happy end!

Από την πλευρά του, το Gazzetta αποφάσισε να γράψει για τις 5 αθλητικές ιστορίες (ο καθένας στον τομέα του) που άφησαν σε όλους το πιο γλυκό χαμόγελο.

Εκείνο της απόλυτης επιτυχίας!

Το «I am back» του GOAT

Είχε καταλάβει πως το μπέιζμπολ δεν ήταν ο... τομέας του. Όσο και αν ο (αδικοχαμένος) πατέρας του θα ήθελε κάποια στιγμή να τον δει να αγωνίζεται.



Το πήρε απόφαση. Έκανε μία απλή δήλωση και ξαφνικά τα media παραλήρησαν.



Το «Ι’m back» του Μάικλ Τζόρνταν ήταν εκκωφαντικό. Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών επέστρεψε στο Σικάγο και στους Bulls φορώντας το «45». Όμως ο αποκλεισμός από το Ορλάντο στα play off της Aνατολής τον έκανε να επιστρέψει στο νούμερο που έγινε το αγαπημένο σε εκατομμύρια κόσμου. Ο Τζόρνταν πήρε ξανά την φανέλα με το «23».



Η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη. Το Σικάγο έκανε ρεκόρ νικών (72-10) και οι Bulls επέστρεψαν στην κορυφή του κόσμου νικώντας στους τελικούς το Σιάτλ. Το comeback ολοκληρώθηκε με τρεις σερί τίτλους για τον Τζόρνταν. Και με ένα τελευταίο σουτ, στη τελευταία επίθεση για το έκτο του πρωτάθλημα...

Η επιστροφή του «βασιλιά»

Ο Ρότζερ Φέντερερ είχε πέσει πια στο νούμερο 17 της Παγκόσμιας Κατάταξης.



Στο Αυστραλιανό Όπεν του 2016 έπαθε ρήξη μηνίσκου μια μέρα μετά τον ημιτελικό με τον Τζόκοβιτς και υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση. Επέστρεψε για λίγο, πήρε μέρος σε μερικά τουρνουά, όμως τον Ιούλιο του 2016 ανακοίνωσε ότι θα μείνει εκτός Ολυμπιακών Αγώνων και ότι θα χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς προκειμένου να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του.



Με τα χρόνια να έχουν περάσει και την πολύμηνη απουσία να τον βαραίνει, ο Ελβετός μπήκε στο Γκραντ Σλαμ της Αυστραλίας στα τέλη Ιανουαρίου του 2017. Λίγοι πίστευαν ότι θα φτάσει μακριά.



Χρειάστηκε να αποκλείσει τους Μέλτσερ (Αυστρία), Ρούμπιν (ΗΠΑ), Μπέρντιχ (Νο 10 - Τσεχία), Νισικόρι (Νο 5 – Ιαπωνία), Μίσα Ζβέρεφ (Γερμανία) – είχε αποκλείσει τον Νο 1 στο ταμπλό Άντι Μάρεϊ και Βαβρίνκα (Νο 4 – Ελβετία) στα ημιτελικά – για να πάρει το «εισιτήριο» του τελικού.



Η συγκυρία ήταν μοναδική. Αντίπαλος η «νέμεσίς» του, ο Ράφα Ναδάλ. Τελευταία φορά που ο Φέντερερ είχε νικήσει τον Ισπανό σε τελικό Grand Slam ήταν στο Γουίμπλεντον το 2007. Μετρούσε επίσης τρεις σερί ήττες στην Αυστραλία από εκείνον – δύο σε ημιτελικούς και μία σε τελικό.



Στα 35 του ο Φέντερερ έγινε ο γηραιότερος παίκτης που θα διεκδικούσε το τρόπαιο της Μελβούρνης. Και τα κατάφερε! Μετά από έναν αγώνα-ρεσιτάλ, ο Φέντερερ άφησε πίσω τραυματισμούς, απουσία και ηλικία και επικράτησε 3-2, πήρε εκδίκηση και κατέκτησε τον 18ο τίτλο του σε τουρνουά Grand Slam. Ξέσπασε σε κλάματα. Είχε επιστρέψει στο θρόνο του, παραδίδοντας μαθήματα υπερπροσπάθειας.

Μια καριέρα σαν παραμύθι

Στις 27 Απριλίου 2013, φορώντας τα ερυθρόλευκα του Φιλαθλητικού και με το Νο. 4 στην πλάτη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμπαινε στο παρκέ της Νέας Κηφισιάς, έτοιμος να ριχτεί στον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του.

Εκείνο το ανοιξιάτικο μεσημέρι, το ελληνικό φίλαθλο κοινό είχε για πρώτη φορά την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτό το ψηλό παιδί, γεννημένο στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς, το όνομα του οποίου ακουγόταν ολοένα και περισσότερο.

Σχεδόν δυο μήνες αργότερα όλος ο κόσμος είχε την ευκαιρία να ακούσει τις λέξεις «with the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo» να προφέρονται από το στόμα του κομισάριου του NBA, Ντέιβιντ Στερν!

Ένα παιδί που έχει παραδεχτεί πως «μερικές φορές το ψυγείο μας ήταν άδειο. Μερικές ημέρες δεν πουλούσαμε τίποτα και δεν είχαμε χρήματα για να φάμε. Οι καλές μέρες έφερναν απλά τα απαραίτητα. Την πληρωμή του ενοικίου, του νερού και του ηλεκτρικού, όπως και την αγορά φαγητού» ετοίμαζε τις βαλίτσες του για το NBA.

Τι κατάφερε φέτος;

Έγινε ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει σε All Star Game, υπέγραψε συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων με τους Μπακς, οδήγησε την ομάδα του στα playoffs ως κορυφαίος σε πέντε επιμέρους στατιστικές κατηγορίες και αναδείχτηκε Πιο Βελτιωμένος Παίκτης στο ΝΒΑ!

Το άγχος της σωτηρίας που έγινε πρωτάθλημα

Η σεζόν 2014-15 έμπαινε στην τελευταία της φάση. Οι περισσότεροι είχαν βγάλει την ετυμηγορία τους: Η Λέστερ δεν γινόταν να αποφύγει τον υποβιβασμό στην Premier League.



Ο Νάιτζελ Πίρσον άλλαξε πράγματα, ανέδειξε τον ηγετικό χαρακτήρα του Καμπιάσο και κατάφερε να ανατρέψει όλες τις προβλέψεις. Με 7 νίκες, μια ισοπαλία και μόλις μία ήττα στα τελευταία της ματς πέτυχε τη σωτηρία, βγάζοντας ένα μοναδικό μαχητικό πνεύμα. Η Λέστερ αποφάσισε να χτίσει το μέλλον της πάνω σε αυτή την προσπάθεια, όμως ο Πίρσον αποτέλεσε παρελθόν έναν μήνα μετά. Ο Ρανιέρι ανέλαβε στη θέση του και αρκετοί ήταν δύσπιστοι για την επόμενη σεζόν.

Οι «Αλεπούδες» όμως έγραψαν το πιο όμορφο παραμύθι στην σύγχρονη ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας πρωταγωνιστές όπως ο Σμάιχελ, ο Καντέ, ο Μαχρέζ και ο Βάρντι. Η Λέστερ άκουγε από την αρχή της περιπέτειάς της να την αποκαλούν «φούσκα», που κάποια στιγμή θα σκάσει. Ο ιταλός προπονητής και η ομάδα του, όμως, κατάφεραν να διαχειριστούν άψογα την ψυχολογική και αγωνιστική πίεση, κατακτώντας στο τέλος το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο έσπευσαν στην πόλη της Αγγλίας για να βιώσουν από κοντά το θαύμα, που απέδειξε ότι ακόμα και σε συνθήκες σύγχρονου ποδοσφαίρου, υπάρχει η μαγεία για ιστορίες με happy end.

Οι μέρες του Κλαφ στη Φόρεστ



Οι 44 αποτυχημένες ημέρες του Μπράιαν Κλαφ στον πάγκο της Λιντς το 1974 έγιναν βιβλίο και ταινία.



Ο πρώην πρωταθλητής Αγγλίας με τη Ντέρμπι Κάουντι ανέλαβε να συνεχίσει την δουλειά του άσπονδου εχθρού του, Ντον Ρίβι, ο οποίος πήγε στην Εθνική Αγγλίας. Ο οργανισμός της Λιντς, όμως, τον ώθησε στην έξοδο, έπειτα από ένα επεισοδιακό μικρό χρονικό διάστημα.



Έτσι, ο χαρισματικός άγγλος προπονητής έμεινε για λίγο καιρό εκτός για να αναλάβει στις 6 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μια ομάδα που βρισκόταν στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Σταδιακά, μαζί με το προπονητικό του έτερο ήμισυ, τον Πίτερ Τέιλορ, ξεκίνησε την ολική της αναδόμηση και στη δεύτερη ολοκληρωμένη σεζόν του στον πάγκο των Reds κέρδισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.



Κανείς δεν περίμενε αυτό που ακολούθησε. Η νεοφώτιστη ομάδα από τα Μίντλαντς ξεκίνησε πορεία πρωταθλητισμού και τον Δεκέμβριο συνέτριψε 4-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Κατέκτησε το Λιγκ Καπ απέναντι στη Λίβερπουλ και τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος σφράγισε το πρωτάθλημα.



«Η Φόρεστ θα είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας για την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης του χρόνου», προέβλεψε ο Μπομπ Πέισλι που βρισκόταν στον πάγκο της Λίβερπουλ. Και είδε δίκιο. Η ομάδα του Μπράιαν Κλαφ κατάφερε να πάρει δύο σερί Πρωταθλητριών και γράψει μια μοναδική ιστορία, που όμοιά της δεν είχε υπάρξει.



Οι 44 μέρες της Λιντς, έμοιαζαν μια μακρινή ανάμνηση.

