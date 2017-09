Όσα πρέπει να ξέρεις για το «Νavarino Challenge 2017»

To «Νavarino Challenge» δεν είναι ένα απλό αθλητικό τριήμερο. Ούτε η αφορμή για εκδρομή σε μία από τις ομορφότερες παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας. Δεν είναι ούτε καν η ευκαιρία για διαμονή σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Ελλάδας.



Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και πολλά παραπάνω, καθώς συνδυάζει την ενασχόληση με 17 αθλητικές δραστηριότητες, σε ένα φυσικό περιβάλλον απίστευτου κάλλους με τη διαμονή στον ονειρικό τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα, τη μοναδική Costa Navarino!

Πρόκειται λοιπόν για το απόλυτο αθλητικό τριήμερο που διεξάγεται φέτος για 5η χρονιά, στις 13 – 15 Οκτωβρίου και έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα και πιο σημαντικά βραβεία για διοργάνωση τέτοιου είδους στην Ελλάδα. Μετά το Χρυσό Ermis Award ως καλύτερη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού, έλαβε την αναγνώριση και των Sports Marketing Awards 2017 που αναδεικνύουν τις καλύτερες πρακτικές στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία του εγχώριου αθλητικού χώρου, με δύο χρυσές διακρίσεις!

Ο επισκέπτης αποζημιώνεται από την πρώτη στιγμή φτάνοντας σε αυτή τη πανέμορφη γωνιά της Μεσσηνίας. Ο ιστορικός όρμος του Ναυαρίνου, η Σφακτηρία που δεσπόζει στη μία πλευρά του ως κυματοθραύστης, η φημισμένη παραλία Βοϊδοκοιλιά που είναι μέσα στην προστατευόμενη ζώνη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, ο παραθαλάσσιος και γραφικός οικισμός της Γιάλοβας, αλλά και η εκπληκτική χλωριδα και πανίδα του τόπου, σε μαγεύουν με την πρώτη ματιά.



Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή καθώς σου ανοίγουν την... όρεξη για το κυρίως μενού που είναι οι 17 διαφορετικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων 10 ολυμπιακά αθλήματα. Δραστηριότητες που γίνονται με τη βοήθεια Ολυμπιονικών και Παγκοσμίων Πρωταθλητών που είναι οι πρεσβευτές της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά με τι άλλο; Πάρτι. Την Παρασκευή 13/10 το βράδυ θα λάβει χώρα το «Sportingbet Welcome Party» για τους guests και συμμετέχοντες που διαμένουν στο The Westin Resort Costa Navarino.

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 η ημέρα αρχίζει με κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, όπου οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν χωρίς ανταγωνισμό, στον πανέμορφο όρμο του Ναυαρίνου στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Tην κολυμβητική διαδρομή του 1 μιλίου (1,6 χλμ.) έχει σχεδιάσει ο μετρ του είδους, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Νίκος Γέμελος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Σπύρο Γιαννιώτη στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.



Ακολουθεί στην πανέμορφη Πύλο, το πρόγραμμα Kids’ Athletics της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου που εφαρμόζεται και υλοποιείται επίσημα στην Ελλάδα από τον ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. Ο Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 400 μέτρα εμπόδια, ο σπουδαίος Περικλής Ιακωβάκης, θα είναι εκεί για να βοηθήσει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με αγωνίσματα του στίβου και στο τέλος θα τους δώσει τα αναμνηστικά διπλώματα τους για να τους μείνει αξέχαστη η συμμετοχή στο Kids’ Athletics. Το ίδιο πρόγραμμα επαναλαμβάνεται από τον Περικλή Ιακωβάκη και στο The Westin Resort Costa Navarino!



Στο πρόγραμμα του «Νavarino Challenge» υπάρχουν και νέα αθλήματα που χρόνο με τον χρόνο κερδίζουν την αγάπη του κόσμου, όπως το SUP. Έτσι στην Πύλο θα παρουσιαστεί ο αγώνας επίδειξης Stand Up Paddling by BIC® Sport, με τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν ακόμα και αρχάριοι και να έρθουν έτσι σε επαφή με ένα ανερχόμενο άθλημα. Ο αγώνας της όρθιας σανιδοκωπηλασίας θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του καλύτερου surf club, Surf Salad!



Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με αγώνα επίδειξης ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου Optimist και Laser, από τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Πύλου «Νέστωρ», το Ν.Ο. Καλαμάτας «Ποσειδών» και το Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Καλαμάτας «Αίολος» με τους μικρούς αθλητές να επιδεικνύουν τη ναυτοσύνη τους, στον υπέροχο κόλπο του Ναυαρίνου!



Επειδή, όμως, από μία τέτοια διοργάνωση, δεν θα μπορούσε να λείψει και μία πολύ όμορφη βραδιά, το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά gala dinner “A Night to Remember by Qatar Airways” για τους guests και συμμετέχοντες που διαμένουν στο The Westin Resort Costa Navarino, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν τιμητικές βραβεύσεις σε αθλητές που ξεχώρισαν για το ήθος τους και την συνεισφορά τους στον αθλητισμό.



Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 οι δραστηριότητες ξεκινούν από νωρίς με τους αγώνες τρεξίματος σε διαφορετικές αποστάσεις, ώστε να βρουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι τον αγώνα που τους ταιριάζει. Ο Ημιμαραθώνιος (21,1χλμ.) βέβαια, κλέβει την παράσταση, καθώς οι δρομείς θα τρέξουν μέσα στην εκπληκτική μεσσηνιακή φύση φτάνοντας στην περίφημη παραλία Βοϊδοκοιλιά, τη διασημότερη παραλία της Μεσσηνίας -μοναδικού σχήματος που σκιαγραφεί το ελληνικό γράμμα Ω- και μια από τις ωραιότερες σε όλο τον κόσμο, σε ένα υποβλητικό σκηνικό που βάζει φτερά στα πόδια των δρομέων.



Παράλληλα, γίνονται και αγώνες 10χλμ., 5χλμ. Αλλά και παιδική διαδρομή του 1χλμ. για τους μικρούς φίλους του «Νavarino Challenge».



Κατά τη φετινή διοργάνωση θα υπάρχει χρονομέτρηση για όλους τους συμμετέχοντες στο τρέξιμο και τις διαδρομές έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί ο πρώην μαραθωνοδρόμος, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης στην αυθεντική διαδρομή, προπονητής τρεξίματος και διευθυντής της All About Running, Νίκος Πολιάς.



Όσοι επιλέξουν και φέτος να μείνουν στο The Westin Resort Costa Navarino θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης που περιλαμβάνει μοναδικές δραστηριότητες για τους φανατικούς φίλους των σπορ.



Για μία ακόμα χρονιά ο δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης του taekwondo Αλέξανδρος Νικολαΐδης θα διδάξει στα παιδιά τα μυστικά του αθλήματος.

Ο συνονόματός του, Αλέξανδρος Νικολαϊδης, θα διδάξει kick boxing στον κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ θα υπάρχουν και μαθήματα golf (με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy), στο πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα, The Dunes Course.



Επίσης, στο πρόγραμμα υπάρχουν αγώνες basketball, με συμπαίκτες ή αντίπαλους όλους τους πρεσβευτές του «Νavarino Challenge», όπως ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης και ο Περικλής Ιακωβάκης.



Και επειδή το «Νavarino Challenge» απευθύνεται σε μεγάλους αλλά και μικρούς, οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις. Υπάρχουν στο πρόγραμμα αναρρίχηση και ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, με την υποστήριξη του Navarino Outdoors, pilates με την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη, baby swimming και aqua aerobic με την υποστήριξη του Swim Academy, tennis cross training με την υποστήριξη του Navarino Racquet Academy και πυγμαχία με την υποστήριξη του Vizantinos target sport club.



Tέλος, θα γίνει επίδειξη boccia από τον Χρυσό Παραολυμπιονίκη Γρηγόρη Πολυχρονίδη, τον άνθρωπο που αποδεικνύει συνεχώς με τις επιτυχίες του, ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την ανθρώπινη θέληση!



Mην χάνετε λοιπόν χρόνο και κάντε την εγγραφή στο «Navarino Challenge» συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.



Τα προνομιακά πακέτα διαμονής στo The Westin Resort Costa Navarino είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να απολαύσουν το πλήρες και πλούσιο πρόγραμμα του «Navarino Challenge».

Tip: Κατά την διάρκεια του Navarino Challenge, θα υπογράφει το νέο βιβλίο του «Ο δρόμος προς τη Σπάρτη», ο λληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης στην Costa Navarino και στο The Westin Resort Costa Navarino.

Περισσότερες πληροφορίες για το Navarino Challenge εδώ.